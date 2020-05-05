Двум жителям Леовского района помешали “провернуть” ограбление (ФОТО)

Двум жителям Леовского района помешали “провернуть” ограбление (ФОТО)

Мужчин, готовившихся совершить ограбление, задержали с поличным. Подозреваемые частично признали свою вину. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

По данным пресс-службы МВД, в конце прошлой недели двое мужчин 19 и 27 лет пытались ограбить дом в селе Бэюш Леовского района. Готовящееся преступление было предотвращено благодаря информации, полученной офицерами СИБ, и оперативному вмешательству Службы внутренней безопасности и антикоррупции. В итоге подозреваемые были задержаны на месте преступления.

Во время задержания у мужчин изъяли оружие и мобильные телефоны. В последних были найдены сообщения, подтверждающие намерение подозреваемых совершить ограбление.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md