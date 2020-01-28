Задержаны НАЦ: двое полицейских требовали взятки с нарушивших водителей

Задержаны НАЦ: двое полицейских требовали взятки с нарушивших водителей

Два патрульных инспектора попали в поле зрения НАЦ после того, как вымогали у двух водителей взятки за то, чтобы последние избежали ответственности и не лишились водительских прав. В одном случае патрульный потребовал 10 000 леев, а другой полицейский – 500 евро.

Согласно материалам дела, водители были остановлены для проверок на трассе “Кишинёв-Хынчешты”. В первом случае нарушитель управлял транспортным средством в нетрезвом виде, а во втором – без прав. Чтобы “закрыть глаза” на нарушения, водителям было предложено “откупиться”.

В ходе уголовного расследования были проведены обыски в домах и в служебных автомобилях подозреваемых. Если подозреваемых признают виновными, им грозит до 10 лет тюрьмы за пассивную коррупцию.

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