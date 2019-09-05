Задержаны НАЦ: два налоговых инспектора вымогали деньги у предпринимателя

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Два сотрудника северного отделения Государственной налоговой инспекции были задержаны сотрудниками НАЦ. Их подозревают в пассивной коррупции.

По словам заявителя,позвонившего на национальную антикоррупционную линию, задержанные налоговые инспекторы потребовали и получили от него 2 000 леев за смягчение штрафа за выявленные налоговые нарушения на предприятии. По факту пассивной коррупции было начато расследование.

Операция по задержанию нарушителей прошла вчера днём ​​в Глодянах. В настоящее время подозреваемые помещены в изолятор НАЦ на трое суток.

В случае признания вины задержанным грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере от 6 000 до 8 000 условных единиц и лишением права занимать определённые должности или выполнять определённую деятельность на срок от 7 до 10 лет.