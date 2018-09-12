Задержаны двое подозреваемых в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации

В процессе документирования деятельности преступной группировки было начато расследование по уголовному делу за незаконные действия.

После шести месяцев мониторинга действий подозреваемых, 11 сентября Пограничной полицией были проведены несколько обысков в их домах в Кишиневе.

Там были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, SIM-карты, ноутбук, “черные” бухгалтерские записи, а также копии документов предполагаемых жертв.

По уголовному делу проводится дальнейшее расследование с целью установления всех обстоятельств и выявления других лиц, участвовавших в совершении данного преступления.

Мужчины, оба в возрасте 46 лет, могут быть наказаны лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.