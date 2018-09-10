Задержаны двое подозреваемых в краже велосипедов в столице: один – несовершеннолетний (ВИДЕО)

Двое кишиневцев, одному из которых 17, а второму – 19, подозреваются в краже велосипедов из дворов домов.

Один из случаев кражи чужого имущества, оставленного без присмотра, был снят на камеру видеонаблюдения. Задержанные признали свою вину. Предварительно имеется информация, что они украли не менее 9 велосипедов, которые затем сбыли неизвестным за символическую цену. Реальная же стоимость транспортных средств оценивается в суммы от 3 500 до 18 000 леев.

На данный момент полицией ведется расследование с целью выявления покупателей краденых велосипедов и возвращения их владельцам. Пока что были возвращены два велосипеда.

Подозреваемым, если они будут признаны виновными, грозит наказание в виде штрафа от 32 000 до 67 000 леев, общественные работы на срок от 180 до 240 леев, либо лишение свободы сроком до 4 лет.