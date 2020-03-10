Задержаны двое патрульных полицейских, требовавших деньги у пьяного водителя

Задержаны двое патрульных полицейских, требовавших деньги у пьяного водителя

Два сотрудника дорожной полиции были задержаны по подозрению в коррупции. 8 марта в НАЦ обратился пострадавший и сообщил, что двое полицейских вымогали у него взятку.

Как выяснилось, двое патрульных остановили автомобиль под управлением нетрезвого водителя без прав. За то, чтобы не привлекать его к ответственности, они потребовали от мужчины 300 евро. По словам заявителя, 1 000 леев они получили на месте.

По данному факту было начато расследование. Нарушители были задержаны и помещены в изолятор НАЦ. В случае обвинительного приговора им грозит до 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать определённые должности на срок до 15 лет.

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