Задержаны члены преступной группы, сбывавшие наркотики в столичных клубах (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками совместно с Национальным инспекторатом расследований и прокуратурой сектора Рышкановка раскрыли преступную группу, специализирующуюся на продаже таблеток экстази в ночных клубах Кишинёва.

Таким образом, были задержаны двое мужчин в возрасте 24 и 32 лет, выходцы из Новоаненского района. Мужчины передавали запрещённые вещества сотрудникам ночного клуба и постоянным клиентам для последующей реализации.

В течение двух месяцев сотрудники полиции и прокуратуры документировали незаконные действия этих лиц. В итоге удалось собрать доказательства, свидетельствующие об осуществлении незаконного оборота наркотиков.

Подозреваемые были задержаны. В результате обысков было обнаружено более 300 таблеток экстази, а также около 250 г марихуаны. Подозреваемые продавали таблетки за 150 леев, а далее в ночных клубах они перепродавались по цене 400 леев. Таблетки были привезены подозреваемыми контрабандным путём из Нидерландов.

Если задержанных признают виновными, им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Полиция также продолжает поиски других членов преступной группы.