Задержанный в результате обысков сотрудник МВД помещён под домашний арест

Задержанный в результате обысков сотрудник МВД помещён под домашний арест

Руководителя одного из отделов Службы внутренней безопасности и антикоррупции МВД, который был задержан в понедельник в результате обысков, поместили под домашний арест.

По словам сотрудников Антикоррупционной прокуратуры, судьи частично удовлетворили запрос прокуроров и поместили сотрудника МВД, а также одного экономического агента под домашний арест на 30-дневный срок. Прокуроры утверждают, что после рассмотрения аргументов, выдвинутых в заключении судей, будет принято решение обжаловать это решение или нет.

Стоит отметить, что сотрудник МВД проходит по трём уголовным делам, возбужденным по фактам извлечения выгоды из влияния, отмывания денег и злоупотребления служебным положением в личных интересах. По словам пресс-секретаря МВД Алины Збынкэ, речь идёт о Руслане Генчу, пишет tv8.md.

Примечательно, что один из экономических агентов, который также является фигурантом дела, признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md