Задержанный в Москве уроженец Тирасполя жестоко насиловал и убивал девушек: подробности преступлений

По данным Управления уголовного розыска МВД Приднестровья, 29-летний Виктор Владимирович Метлинский, житель города Тирасполь, уже несколько лет находился в розыске. Доказана его вина в совершении трёх тяжких преступлений в Тирасполе: изнасилование несовершеннолетней, разбойное нападение и убийство.

Так, по данным МВД, в сентябре 2013 года на территории песчаного карьера на окраине города Тирасполь Метлинский нанёс несколько ударов молотком по голове несовершеннолетней девушке, после чего изнасиловал её. В марте 2014 года он напал на женщину, которая шла по железнодорожным путям в сторону железнодорожного вокзала. Он также ударил её молотком по голове, потом изнасиловал. Но не остановился на этом. Чтобы жертва никому ничего не смогла рассказать, он убил её.

В июне того же года – ещё одно преступление. В микрорайоне «Кировский» подозреваемый снова с молотком напал на женщину и пытался похитить её сумочку. Пострадавшая оказалась не из робкого десятка. Она оказала ему активное сопротивление. Нападавший не смог довести преступный умысел до конца и скрылся.

Также Виктор Метлинский обоснованно подозревается ещё в 5 убийствах женщин, совершённых в Тирасполе в 2011, 2012 и 2013 годах. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание и привлечение к ответственности Метлинского, сотрудники Управления уголовного розыска МВД установили, что подозреваемый скрывается в Москве. Приднестровские правоохранители направили российским коллегам ориентировку на подозреваемого. 19 октября он был задержан.

Ранее мы сообщали, что житель Тирасполя был задержан в Москве за кражу велосипеда. Позже он рассказал следствию о том, что пребывая в Приднестровье, он совершил убийства шести женщин, мотивируя это ненавистью к ним, а также сознался в причастности к совершенному летом 2017 года убийству молодого человека в районе станции «Москва-Товарная».

Подозреваемый арестован, его ждёт суд на территории Российской Федерации.