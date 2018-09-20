Задержанный на улице столицы молодой скандалист разгромил полицейский участок (ВИДЕО)

Задержанный на улице столицы молодой скандалист разгромил полицейский участок (ВИДЕО)

Инцидент произошел в центре Кишинева.

19-летний парень вёл себя недостойно и неадекватно на улице столицы, в связи с чем был скручен полицией и доставлен в Инспекторат полиции сектора Центр.

Однако и тут дебошир не успокоился. Будучи недовольным своим задержанием, он принялся буянить и громить полицейский участок, умудрившись при этом разбить окно, пишет canal3.md..

В отношении юноши заведено уголовное дело по статье “хулиганство”. Ему грозит наказание в виде штрафа до 52 тысяч леев, общественные работы на срок до 240 часов либо лишение свободы сроком до 3 лет.

 

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