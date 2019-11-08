Задержанных за коррупцию израильских студентов поместили под домашний арест

Задержанных за коррупцию израильских студентов поместили под домашний арест

Два израильских студента, задержанных в начале этой недели за коррупцию и торговлю влиянием, помещены под домашний арест на 30 суток.

Двоих иностранных студентов поймали в понедельник с поличным при попытке передачи денег посреднику под прикрытием. Тот, в свою очередь, должен был отдать деньги другим должностным лицам. В ходе личного досмотра у задержанных нашли 2 600 евро, передаёт publika.md. С помощью взятки они рассчитывали вместе с подельниками уйти от уголовной ответственности по делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков.

Задержанные частично признали свою вину и согласились сотрудничать с правоохранительными органами. В случае обвинительного приговора им грозит лишение свободы на срок от 6 до 12 и, соответственно, от 3 до 7 лет.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md