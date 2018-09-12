Задержанные машины будут возвращать владельцам, если судебные приставы не будут забирать их в течение трех дней

Транспортные средства, задержанные полицией по требованию судебных приставов, будут возвращены законному владельцу или собственнику, если судебный пристав не заберет их в течение трех дней с момента уведомления о задержании. Такие положения предусматривает одобренный сегодня, 12 сентября, правительством законопроект, автором которого является Генеральный инспекторат таможенной полиции.

Как пишет moldpres.md, в соответствии с действующей версией Исполнительного кодекса, судебные приставы имеют право запрашивать и получать от органов, в которых хранятся государственные регистры, любую информацию, необходимую для процедуры исполнения. Однако транспортные средства, задержанные по требованию судебных приставов, длительное время находятся на стоянках, и в отношении них не предпринимаются никаких мер. Это предполагает «неоправданные расходы со стороны государственных органов», поскольку на соответствующий период необходимо выявить места для их парковки, а также обеспечить охрану и целостность транспортных средств, отмечает авторы проекта.

По их мнению, в отсутствии срока задержания, судебные приставы игнорируют просьбы властей, как можно скорее забрать задержанные транспортные средства, основываясь на правовое положение, которое предусматривает задержание до момента передачи, «что является неопределенным сроком». Таким образом, проблема задержанных транспортных средств возлагается только на органы, задержавшие транспорт.

Проектом предлагается исключить ситуации по запросу и получению судебными приставами информации от органов, которые обладают информационной системой, если они имеют доступ к соответствующим реестрам. Часто бывают случаи, когда судебные исполнители, несмотря на то, что имеют доступ к информационной системе, просят предоставить им информацию на бумажном носителе, которая извлекается из той же системы сотрудниками органов, которые обладают государственным реестром. Доступ к информационной системе предоставляется судебным приставам именно для того, чтобы исключить корреспонденцию на бумажном носителе.

Документ будет представлен парламенту на рассмотрение, который и примет окончательное решение по этому поводу.