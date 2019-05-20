Задержанного по подозрению в коррупции примара села Селиште освободили из-под стражи

Задержанного по подозрению в коррупции примара села Селиште освободили из-под стражи

Задержанного по подозрению в коррупции примара села Селиште Оргеевского района отпустили из-под стражи.

Подозреваемый признал вину и сотрудничает со следствием. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Анжела Старински, передаёт publika.md.

Напомним, что примар села Селиште был задержан сотрудниками НАЦ на прошлой неделе. Согласно материалам дела, чиновник потребовал 10% от суммы контрактов на 190 000 леев, по условиям которого экономический агент должен был выполнить работы по уличному освещению трёх сёл: Селиште, Лукашовка и Мана. Если чиновника признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, штраф в размере от 6 000 до 8 000 условных единиц с лишением права занимать определенные государственные должности или выполнять определенную деятельность на срок от 7 до 10 лет.

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