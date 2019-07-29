Задержание пьяного мотоциклиста в Криулянах переросло в драку и применение слезоточивого газа

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Во время задержания пьяный мотоциклист проявил сопротивление, в связи с чем полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ и надеть на преступника наручники.

Однако даже после того, как на буйного мотоциклиста надели наручники, он не угомонился, а напал на сотрудника МВД, порвал его униформу и наручниками повредил служебный автомобиль, передаёт deschide.md. По словам представителей местной полиции, инцидент произошёл в воскресенье, 28 июля, в селе Балабанешты Криулянского района.

– Экипаж Инспектората полиции Криулян поймал 30-летнего мотоциклиста, от которого исходил резкий запах алкоголя. Он проявил агрессивное поведение, применил физическую силу по отношению к сотрудникам полиции и порвал футболку правоохранителя. После этого полицейские применили слезоточивый газ и надели на нарушителя наручники, а когда его попытались посадить в служебный автомобиль, он повредил транспортное средство наручниками, – сообщил источник.

Водитель прошёл тест на алкоголь, который выявил, что в выдыхаемом воздухе содержалось 0,87 мг/л алкоголя. Обстоятельства случившегося выясняются.