Задержание наркоторговцев в Молдове попало на видео

Шесть человек в возрасте от 21 года до 30 лет были задержаны представителями правоохранительных органов по подозрению в продаже наркотиков. Момент задержания попал на видео.

По словам прокуроров, подозреваемые изготавливали и продавали наркотики во многих северных районах страны, начиная с 2016 года до настоящего времени. Двое были задержаны в момент попытки продажи 600 граммов марихуаны, еще четверо из Глодянского, Фэлештского и Рышканского районов были пойманы позднее.

В результате обысков в машинах подозреваемых были обнаружены 3 килограмма марихуаны и деньги, которые, по словам прокуроров, были получены в результате продажи наркотиков. Каждому из подозреваемых грозит до 15 лет тюремного заключения.