159

Задержание наркоторговцев в Молдове попало на видео

Задержание наркоторговцев в Молдове попало на видео

Шесть человек в возрасте от 21 года до 30 лет были задержаны представителями правоохранительных органов по подозрению в продаже наркотиков. Момент задержания попал на видео. 

По словам прокуроров, подозреваемые изготавливали и продавали наркотики во многих северных районах страны, начиная с 2016 года до настоящего времени. Двое были задержаны в момент попытки продажи 600 граммов марихуаны, еще четверо из Глодянского, Фэлештского и Рышканского районов были пойманы позднее.

В результате обысков в машинах подозреваемых были обнаружены 3 килограмма марихуаны и деньги, которые, по словам прокуроров, были получены в результате продажи наркотиков. Каждому из подозреваемых грозит до 15 лет тюремного заключения.

 

 

 

 

 

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md