Задержана группа, занимавшаяся контрабандой товаров с одесского рынка «7 км» (ФОТО)

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с сотрудниками специализированных подразделений Таможенной службы провели ряд обысков в коммерческих пунктах в северных районах страны.

Дело по факту контрабанды товаров было открыто ещё в августе этого года. Согласно материалам следствия, подозреваемые лица приобретали товары на рынке «7 км» в Одессе и переправляли их в Молдову на лодке.

24 ноября четверо членов группы были задержаны в момент разгрузки товара в гараже в городе Резина. Изначально подозреваемые отказались подчиниться требованиям правоохранительных органов и забаррикадировались в помещении, в результате чего сотрудникам полиции пришлось выломать входную дверь.

В результате обыска на складе были найдены несколько коробок с одеждой и обувью без документов о происхождении. Их стоимость была оценена более чем в 1 млн. леев.

Впоследствии была проведена серия обысков в домах задержанных, а также в нескольких коммерческих пунктах в северных регионах страны. В общей сложности было проведено 58 обысков. В настоящий момент стоимость товаров, найденных во время обыска, превышает 1,5 млн. леев.

Подозреваемые были задержаны на 72 часа. Если их вина будет доказана, мужчинам грозит тюремное заключение сроком от 3 до 10 лет.