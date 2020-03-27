Задержан за кражу кошелька: столичные полицейские поймали рецидивиста (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Чеканы задержали 35-летнего жителя столицы, который украл портмоне из раздевалки кафе, расположенного на улице А. Руссо. Подозреваемый признал свою вину.

Согласно материалам дела, злоумышленник украл у клиента заведения портмоне с деньгами. 30-летний пострадавший оценил ущерб в 2 500 леев.

Ранее нарушителя уже задерживали за аналогичные преступления. В этот раз ему грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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