Задержан сутенёр из Унген, переправлявший молдаванок “на работу” в Италию (ВИДЕО)

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42-летний мужчина, член преступной группы, был арестован на 30 дней по подозрению в сутенёрстве. Вместе с ещё одной гражданкой Молдовы он заставлял наших соотечественниц заниматься проституцией на территории Италии.

Сотрудники Центра по борьбе с торговлей людьми Национальной инспекции по расследованиям совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам установили, что сообщники уговорили двух молодых женщин 22 и 23 лет заниматься проституцией в Италии за ежемесячную оплату в 000 евро. Ежедневно девушки должны были обслуживать около 10-15 клиентов.

Кроме того, было установлено, что подозреваемые занимались незаконной деятельностью более года, в течение которого отправили несколько молодых жительниц Молдовы заниматься проституцией в Италии. Подозреваемый с соучастницей оформляли девушкам документы за свой счёт. Таким образом, 14 февраля 2019 года подозреваемый должен был отправить микроавтобусом по маршруту “Кишинёв-Италия” ещё двух девушек.

13 февраля полиция задержала подозреваемого. Также были установлены личности девушек, которых собирались отправить в Италию утром 14 февраля. Дома у подозреваемого были обнаружены несколько документов о денежных переводах, совершённых в Италии сообщницей подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Согласно действующему законодательству, за сутенёрство и втягивание лица в занятие проституцией виновным грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.