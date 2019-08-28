Задержан с поличным: в Италии молдаванин попался на краже еды из супермаркета

0

Гражданина Молдовы задержали в Италии во время кражи продуктов из супермаркета. Инцидент произошёл 26 августа в Триесте.

По данным местных СМИ, сотрудники магазина заметили мужчину, который пытался спрятать продукты в рюкзак. Когда подозреваемый намеревался покинуть магазин, не заплатив за товары, его задержали охранники. Они проверили сумку молдаванина, после чего вызвали полицию, сообщает cotidianul.md со ссылкой на echipa.md.

Правоохранительные органы установили, что злоумышленник украл продукты на сумму около 14 евро. На этом “приключения” молдаванина не закончились. Раздосадованный тем, что его поймали с поличным, мужчина повредил рекламный щит, стоявший рядом с ним.

За кражу и повреждение имущества нарушителю грозит наказание. Обстоятельства инцидента выясняются.