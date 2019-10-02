Задержан председатель Высшей судебной палаты

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Председатель Высшей судебной палаты Ион Друцэ был задержан сегодня на 72 часа. Об этом сообщила Прокуратура по борьбе с коррупцией.

По словам прокуроров, задержание было проведено на основании обнаружения в рамках обысков в кабинете и дома председателя ВСП предметов, подтверждающих обоснованные подозрения в незаконном обогащении.

Прокуратура отмечает, что Ион Друцэ подал в отставку с поста председателя ВСП, но его прошение еще не было принято Высшим советом магистратуры, пишет moldpres.md.