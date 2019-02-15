Задержан подозреваемый, столкнувший жительницу столицы с лестничной площадки (ВИДЕО)

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По словам пострадавшей, мужчина столкнул её с лестничной площадки, после чего она попала в реанимацию в тяжёлом состоянии. Инцидент произошёл 2 января, а спустя 2 дня после инцидента, ею была написана жалоба в полицию.



Как удалось установить, женщину столкнул жилец, снимавший у неё квартиру. Сотрудники правоохранительных органов говорят, что подозреваемый найден, передаёт protv.md. Речь идёт о 26-летнем парне, который снимал квартиру у 39-летней жертвы.

На видео с камер наблюдения видно, как женщина спускается по ступенькам. В какой-то момент молодой человек подходит к женщине сзади так, что она не видит его лица. Далее он сильно и намеренно толкает её, и женщина падает вниз по ступенькам. После этого злоумышленник подходит и наклоняется к жертве, будто проверяя её состояние. Затем преступник скрывается с места происшествия.

Как заявила пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати, дело расследуется. Задержанный молодой человек сделал заявление, однако не признал своей вины. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.