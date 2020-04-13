Задержан по горячим следам: в руки правоохранителей попался угонщик и вор (ФОТО)

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Об угоне автомобиля и пропаже денег в милицию сообщил житель посёлка Первомайск. 12 апреля злоумышленник проник в административное помещение, расположенное на территории фермы. Похитил кошелёк и ключи от Chrysler, после чего уехал на чужом авто.

Спустя несколько часов подозревамого задержали, им оказался 31-летний мужчина. Как выяснилось, угнанный автомобиль он бросил на одной из улиц посёлка, пишет mvdpmr.org.

Транспортное средство вернули законному владельцу. Часть похищенных денег изъята. По факту случившегося проводится проверка.

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