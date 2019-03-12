Задержан НАЦ: житель Кагула “обошёл” наследников по мошеннической схеме

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Житель Кагула был задержан сотрудниками НАЦ и прокуратуры по борьбе с коррупцией. Его подозревают в незаконном присвоении недвижимости. При участии нескольких неизвестных лиц подозреваемый завладел квартирой в Кагуле стоимостью 20 000 евро.

Согласно преступной схеме, подозреваемый сфальсифицировал судебное решение о предоставлении третьей стороне права собственности на недвижимое имущество после смерти законного владельца. Решение было добыто обманным путём.

Впоследствии квартира была продана третьему лицу. Тем самым материальный ущерб, нанесённый каждому правопреемнику, составил 20 000 евро, что эквивалентно 93 600 леям.

Подозреваемый в мошенничестве был задержан. В случае признания его вины мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время проводится расследование для установления личности всех вовлечённых лиц.