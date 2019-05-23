Задержан НАЦ: сотрудника таможни поймали на “возврате” взятки

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Сотрудники НАЦ задержали работника таможни при возврате взятки. Мужчина подозревается в том, что требовал от нарушившего владельца транспортного средства 1 900 евро, однако, не выполнив обещанное, попытался вернуть полученную сумму.

Согласно материалам дела, сотрудник таможни потребовал указанную сумму и пообещал вернуть водителю задержанный на таможне автомобиль и изъятые товары. Поскольку своё обещание он не выполнил, водитель потребовал деньги обратно и обратился в Национальный антикоррупционный центр.

Операция по возврату денег проходила под контролем сотрудников НАЦ и прокуратуры. Было возбуждено уголовное преследование за пассивную коррупцию. Подозреваемого задержали на 72 часа.

Сотрудник таможни признал свою вину. За содеянное ему грозит до 10 лет тюремного заключения, штраф и лишение права занимать определённые государственные должности.