Задержан НАЦ: сотрудник НАБПП вымогал деньги у экономических агентов в обмен на ветеринарные сертификаты

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Ветеринарный врач территориальных управлений Национального агентства по безопасности пищевых продуктов в Кагуле и Вулканештах, а также владелец скотобойни в Кагуле, были задержаны по факту мошенничества с санитарными сертификатами.

Их обвиняют в создании преступной схемы вымогательства денег у экономических агентов, специализирующихся на продукции животного происхождения, в обмен на выдачу ветеринарных сертификатов.

Согласно материалам дела, ветеринарный врач выдавал сертификаты на продажу говядины или свинины только после получения 800 леев в дополнение к официальному налогу в 54 лея. Деньги поступали через начальника скотобойни, который являлся посредником в преступной схеме.

Проверки прошли после того, как несколько экономических агентов пожаловались на то, что у них систематически вымогают деньги за ветеринарные сертификаты. После сбора необходимых доказательств ветврач и владелец скотобойни были задержаны на 72 часа.

Было возбуждено уголовное дело по факту пассивной коррупции. По факту случившегося проводится разбирательство.