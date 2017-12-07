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Задержан мужчина, ночами обчищавший машины кишиневцев (ВИДЕО)

Задержан мужчина, ночами обчищавший машины кишиневцев (ВИДЕО)

Им оказался 60-летний житель Страшенского района.

Полицией было установлено, что на протяжении ноября месяца он проник как минимум в пять автомобилей, припаркованных во дворах столичных районов Рышкановка и Ботаника, похитив из них ценные вещи. Два таких случая оказались засняты камерами видеонаблюдения.

На кадрах видно, что злоумышленник проникал в автомобили, разбивая одно из окон. Если же в машине срабатывала сигнализация, мужчина немедленно сбегал.

Мужчина был задержан на 72 часа. В ходе проверки выяснилось его причастность к ряду уличных краж. За совершенное ему грозит наказание в виде штрафа от 13 до 27 тысяч леев, общественные работы на срок от 180 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 4 лет.

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