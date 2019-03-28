Задержан ещё один фигурант дела “Таможня”: в “чистке” базы данных подозревается пограничник

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Сотрудник Пограничной полиции был задержан офицерами Национального антикоррупционного центра и Антикоррупционной прокуратуры в рамках уголовного дела «Таможня», которое было возбуждено на основании «чистки» базы данных.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, предполагается, что страж границы вымогательством получил 800 евро от одного водителя, а взамен он должен был ввести в базу данных Таможенной службы и Пограничной полиции информацию о том, что два автомобиля с иностранными номерами покинули территорию РМ. На самом деле эти два автомобиля марок BMW и Mazda были разобраны и распроданы на запчасти в нашей стране. Сотрудник Пограничной полиции подозревается в пассивной коррупции. Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что на прошлой неделе НАЦ и Антикоррупционная прокуратура провели ряд обысков в рамках дела, возбужденного по факту пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния. В результате операции был задержан один из начальников Таможенной службы, который управлял базой данных, 3 таможенных инспектора, а также 2 посредника. Их подозревают в том, что они систематически получали денежные средства для того, чтобы удалить или повлиять на изъятие из информационной системы данных, которые относятся к учёту автомобилей с иностранными регистрационными номерами.