Задержан член преступной группы, занимавшейся незаконным хранением и продажей оружия (ВИДЕО)

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30 января сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам были проведены 5 обысков по уголовному делу о незаконном хранении оружия и боеприпасов членами преступной группировки. Операции проводились совместно с командами Fulger.

Было установлено, что в течение 2017–2018 гг. члены преступной группы незаконно получили оружие и боеприпасы для последующей продажи. Преступная деятельность подозреваемых расследовалась с использованием специальных технических средств, наблюдением под прикрытием, контрольных закупок оружия и т. д.

На данный момент полиция задержала 57-летнего мужчину. Двое других участников группы объявлены в розыск.

Было возбуждено уголовное дело по факту ношения, хранения, приобретения, изготовления и незаконной продажи оружия и боеприпасов. Согласно закону, лицу, виновному в совершении подобного преступления, грозит тюремное заключение на срок до 7 лет.