Задержан бывший министр транспорта, либерал Юрий Киринчук

Задержан бывший министр транспорта, либерал Юрий Киринчук

Бывший министр транспорта Юрий Киринчук, приговоренный к трем с половиной годам лишения свободы за извлечение выгоды из влияния и использование служебного положения в личных целях, был задержан этим вечером на КПП “Леушень”. Информацию подтвердила пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки. 

– Подтверждаем, что на КПП “Леушень” данное лицо было идентифицировано и задержано при попытке пересечения государственной границы. Согласно законным процедурам, его передали представителям властей, в чьем ведении находится это дело, – сказала она в интервью agora.md.

Либерал Юрий Киринчук был приговорен к тюремному заключению за извлечение выгоды из влияния и использование служебного положения в личных целях с лишением права занимать публичные должности в течение 5 лет. В начале октября 2019 года Генеральный инспекторат полиции объявил его в международный розыск.

 

 

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