Задержан бывший глава Генинспектората полиции

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Бывший глава Генерального инспектората полиции Ион Бодруг, подозреваемый в контрабанде оружия, был задержан сегодня, 6 ноября, в Международном аэропорту Кишинева. Информацию для “Ziarul de Gardă” подтвердили источники в прокуратуре и в Пограничной полиции.

Бывшего главу ГИП подозревают в том, что, занимая пост начальника инспектората, он был причастен к контрабанде оружия из Молдовы в Украину. Предположительно Бодруг работал с сообщниками, среди которых – сотрудники ГИП, писали ранее СМИ. В 2015 году Бодруг ушел в отставку с занимаемой должности, а его место занял Георге Кавкалюк.

Все обстоятельства выясняются.