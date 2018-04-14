Задержали в пикантный момент: прокуроры проникли в квартиру, где устраивался секс-чат

Задержали в пикантный момент: прокуроры проникли в квартиру, где устраивался секс-чат

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми делами совместно с сотрудниками Центра по борьбе с трафиком людей провели обыски в рамках уголовного дела по факту проституции путем организации видео-чатов. 

В результате операции в расположенной в муниципии Кишинев квартире были пойманы 5 девушек в момент их участия в видео-чате сексуального характера. Во время обысков задержали двух человек, гражданина Республики Молдова и иностранную гражданку, которые организовали данный вид деятельности.

Кроме этого, была изъята используемая для проведения чатов техника. Обстоятельства дела устанавливаются.

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