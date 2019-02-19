Задержали по горячим следам: в Чадыр-Лунге угонщик авто попал в руки полиции

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В полицию обратился 39-летний житель города Тараклия, который сообщил, что неизвестные угнали его автомобиль марки «Nissan Primera», который был припаркован у автосервиса в селе Копчак Чадыр-Лунгского района.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции Гагаузии, в процессе сбора материала было установлено, что неизвестные путём свободного доступа проникли в транспортное средство, после чего угнали его. Материальный ущерб, нанесённый потерпевшему, составил 50 000 леев.

В результате предпринятых мер сотрудники Инспектората полиции Чадыр-Лунги обнаружили автомобиль вблизи села Кириловка Тараклийского района. По горячим следам был задержан и подозреваемый в угоне. Им оказался 49-летний житель села Копчак.

По факту угона было возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок от 1 года до 3 лет.