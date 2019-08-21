Более 20 госсекретарей из разных министерств отстранены от должностей

Более 20 госсекретарей из разных министерств отстранены от должностей

Члены кабинета министров сегодня одобрили отставку более 20 госсекретарей из различных ведомств. Некоторые из них были уволены, другие – ушли по собственному желанию, пишет tv8.md.

Далее приводится список госсекретарей, чьи отставки были приняты сегодня на заседании:

Министерство внутренних дел:

Михаил Берегой.

Министерство экономики и инфраструктуры:

Юлия Костин;

Юлиана Дрэгэлин;

Виталий Тарлев.

Министерство финансов:

Габриэла Кунева;

Татьяна Иваничкина.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции:

Михаил Кэпэцына.

Министерство обороны:

Владимир Илиев (подал в отставку и был повторно утверждён в должности).

Министерство культуры, образования и науки:

Игорь Шаров;

Раду Ребежа;

Андрей Кистол;

Анжела Кутасевич.

Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты:

Борис Гылка;

Родика Скутельник;

Алёна Сербуленко;

Неля Русу.

Министерство сельского хозяйства:

Юрий Ушурелул;

Дорин Андрос;

Вячеслав Чернат;

Василе Лука;

Диана Круду.

Также была одобрена отставка нескольких руководителей и заместителей руководителей некоторых территориальных отделов органов исполнительной власти.

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