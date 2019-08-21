Более 20 госсекретарей из разных министерств отстранены от должностей

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Члены кабинета министров сегодня одобрили отставку более 20 госсекретарей из различных ведомств. Некоторые из них были уволены, другие – ушли по собственному желанию, пишет tv8.md.

Далее приводится список госсекретарей, чьи отставки были приняты сегодня на заседании:

Министерство внутренних дел:

Михаил Берегой.

Министерство экономики и инфраструктуры:

Юлия Костин;

Юлиана Дрэгэлин;

Виталий Тарлев.

Министерство финансов:

Габриэла Кунева;

Татьяна Иваничкина.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции:

Михаил Кэпэцына.

Министерство обороны:

Владимир Илиев (подал в отставку и был повторно утверждён в должности).

Министерство культуры, образования и науки:

Игорь Шаров;

Раду Ребежа;

Андрей Кистол;

Анжела Кутасевич.

Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты:

Борис Гылка;

Родика Скутельник;

Алёна Сербуленко;

Неля Русу.

Министерство сельского хозяйства:

Юрий Ушурелул;

Дорин Андрос;

Вячеслав Чернат;

Василе Лука;

Диана Круду.

Также была одобрена отставка нескольких руководителей и заместителей руководителей некоторых территориальных отделов органов исполнительной власти.