Более 20 госсекретарей из разных министерств отстранены от должностей

Члены кабинета министров сегодня одобрили отставку более 20 госсекретарей из различных ведомств. Некоторые из них были уволены, другие – ушли по собственному желанию, пишет tv8.md.
Далее приводится список госсекретарей, чьи отставки были приняты сегодня на заседании:
Министерство внутренних дел:
Михаил Берегой.
Министерство экономики и инфраструктуры:
Юлия Костин;
Юлиана Дрэгэлин;
Виталий Тарлев.
Министерство финансов:
Габриэла Кунева;
Татьяна Иваничкина.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции:
Михаил Кэпэцына.
Министерство обороны:
Владимир Илиев (подал в отставку и был повторно утверждён в должности).
Министерство культуры, образования и науки:
Игорь Шаров;
Раду Ребежа;
Андрей Кистол;
Анжела Кутасевич.
Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты:
Борис Гылка;
Родика Скутельник;
Алёна Сербуленко;
Неля Русу.
Министерство сельского хозяйства:
Юрий Ушурелул;
Дорин Андрос;
Вячеслав Чернат;
Василе Лука;
Диана Круду.
Также была одобрена отставка нескольких руководителей и заместителей руководителей некоторых территориальных отделов органов исполнительной власти.