Зачисление в вузы может пройти в режиме онлайн

0

Поступление в университеты этим летом, скорее всего, будет проходить в режиме онлайн. Такую возможность сейчас рассматривают руководители вузов. Соответствующие интернет-платформы уже подготовлены. Это позволит кандидатам подавать заявки удаленно. Ректоры также заявили о готовности перенести срок приема документов – все зависит от развития эпидситуации в нашей стране.

Зачисление в Академию экономических знаний будет зависеть от периода выдачи дипломов выпускникам лицеев.

– Вероятно, мы организуем прием, начиная с 1 августа или, может быть, даже чуть позже, – отметил ректор академии Григоре Белостечник, пишет ntv.md.

Для Государственного университета Молдовы процедура подачи документов в режиме онлайн не является нововведением, но платформа, которой учреждение пользовалось до сих пор, находится в процессе модернизации.

Технический университет Молдовы также создает будущим студентам и магистрантам возможность подать документы на поступление онлайн. Ректор учреждения уточнил, однако, что позже они должны быть представлены и в оригинале.

Медуниверситет Николая Тестемицану будет основаться на решениях Министерства образования, но также намерен провести приемную сессию в режиме онлайн.