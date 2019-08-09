Зачем столице нужна местная полиция?

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Каждый из нас ежедневно сталкивается с такими проблемами, как неправильно припаркованные автомобили на тротуарах или газонах, стоянка машин на остановках общественного транспорта, игнорирование водителями некоторых правил дорожного движения – например блокирование перекрёстков в условиях наличия пробок, из-за чего тормозится движение общественного транспорта и т. д. Но при этом зачастую мы сталкиваемся со случаями игнорирования и поддержки этих нарушений сотрудниками Национального инспектората патрулирования.

Гражданские активисты считают, что решить эту проблему можно. Но что же для этого нужно сделать?

Мнение Тудоса

Несмотря на то что в столице существует масса проблем, правоохранительные органы, а именно Национальный инспекторат патрулирования, смотрят на это зачастую сквозь пальцы. С одной стороны, это происходит из-за дефицита кадров, большого числа нарушений, из-за чего инспекторы практически всегда заняты более важными случаями: ДТП, выявление пьяных водителей, проверка технического состояния автомобилей и пр. С другой стороны, патрульные инспекторы наделены широким спектром компетенций, и поэтому с экономической точки зрения неэффективно привлекать квалифицированных полицейских и направлять их в какой-то район города, чтобы они следили за соблюдением водителями правил парковки.

Первый аспект: обучение и дальнейшее обеспечение полицейского специальным снаряжением достаточно дорого обходится государству. Нелогично использовать такие дорогие человеческие ресурсы, как полицейских, для того чтобы они выписывали квитанции за неправильную парковку. В некоторых городах США этим занимаются пенсионеры, студенты в свободное время. Работает хорошо и обходится дёшево.

Второй аспект состоит в том, что инспектор патрулирования не несёт никакой политической ответственности. Например, та же проблема – незаконная парковка – имеет непосредственное отношение к городскому комфорту, за который ответственна местная администрация, которая сегодня контролируется Национальным инспекторатом патрулирования – одной из структур, находящейся в подчинении центральной власти. Если бы у нас была местная полиция, управляемая мэрией, отношение и политическая ответственность подобных инспекторов была бы другой.

Третий аспект – финансовый. Местная полиция должна будет снабжаться из местного бюджета, а собранные в виде штрафов деньги следует направлять в местный фонд городской мобильности. В таком случае мэрия будет напрямую заинтересована в эффективности работы местной полиции. Больше наложенных штрафов означало бы не только порядок и комфорт в городе, но и поступление в фонд большего количества денежных средств, которые могут быть инвестированы в городской общественный транспорт, пешеходную, велосипедную, дорожную и др. инфраструктуры.

Новая власть должна перейти к разработке проекта закона о местной полиции, условиях её функционирования и полномочиях. Основой для этого может стать Закон 155/2010 Румынии, приведённый в соответствие с законодательством РМ. В противном случае Кишинёв никогда не решит проблему хаотичных парковок по всему городу. А выделенные полосы для движения общественного транспорта, которые должны появиться в ближайшее время в столице, будут бессмысленными. Нужно действовать сейчас.

Андрей Тудос,

гражданский активист