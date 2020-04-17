Зачем спекулировать на ситуации?

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Президент сказал, что лечение одного больного коронавирусом обходится примерно в 80 тыс. леев. Соответствуют ли условия в больницах обозначенной сумме? Говорят, они очень плохие. М. Матрюк, Единцы

Отвечает Корнелиу Фуркулицэ, председатель фракции ПСРМ в парламенте:

– Нынешние условия в больницах были созданы не в последние месяцы, когда мы оказались у власти. И те, кто говорят о сегодняшнем состоянии системы здравоохранения, очень хорошо это знают. Я утверждаю, что многие из тех, кто сегодня высказывает своё мнение, спекулируя на сложной ситуации, в которой находятся люди и страна в целом, не имеют на это морального права. Если бы власти не отреагировали незамедлительно и не было бы сотрудничества основных государственных институтов, эпидемиологическая ситуация в Молдове была бы катастрофической. Пандемия бьёт по всем – кого-то сильнее, кого-то слабее. Если бы не оперативные действия властей, ситуация в Молдове была бы намного хуже. Сотрудничество администрации президента, парламента, правительства, мэрии Кишинёва, районных советов позволило удержать ситуацию от худшего сценария.