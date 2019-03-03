Забытый в ресторане Кишинева бомж допился до алкогольной комы

Забытый в ресторане Кишинева бомж допился до алкогольной комы

И смех,  и грех. Мужчина без постоянного места жительства был забыт этой ночью в одном из ресторанов столичного сектора Буюканы. Бомж лег под стол и уснул. 

Последние клиенты заведения ушли в час ночи, а персонал покинул его около 3 часов. До открытия ресторана мужчина успел и поспать, и поесть, и закусить. На кухне ресторана он выпил по бутылке виски и мартини, а также вдоволь наелся экзотических фруктов – это все, что ему удалось найти. После 10 утра бомжа обнаружил в алкогольной коме администратор заведения. Он вызвал полицию и скорую помощь.

Мужчину доставили в больницу. На его имя составили протокол, за содеянное ему грозит штраф в размере 4500 леев, пишет realitatea.md.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md