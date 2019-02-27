Забытая свеча стала причиной пожара в квартире жительницы Дубоссар (ФОТО)

Забытая свеча стала причиной пожара в квартире жительницы Дубоссар (ФОТО)

Возгорание в квартире жилого дома в Дубоссарах произошло утром 25 февраля. Обеспокоенные соседи вызвали пожарных.

На полную ликвидацию пожара площадью 45 кв. м спасателям понадобилось около часа. Специалисты отметили, что из-за множества вещей и прочих бытовых мелочей, которыми оказалось заполнено жилое помещение, доступ к очагу возгорания был затруднён.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, причиной возгорания стала свеча, зажжённая рядом с картонными иконами. 64-летняя хозяйка жилья забыла её на полке серванта.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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