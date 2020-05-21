Забыли о дистанции: цепное ДТП произошло в Тирасполе

Забыли о дистанции: цепное ДТП произошло в Тирасполе

Цепная авария произошла накануне в Тирасполе. Машины остановились на красный сигнал светофора.

Водитель автомобиля Audi не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся со стоящим впереди автомобилем Citroen. От удара Citroen откатился вперёд и зацепил Renault.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в ДТП никто не пострадал, у машин механические повреждения. По факту аварии ведётся разбирательство.

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