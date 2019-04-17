Пропавшую в Кишинёве девушку нашли целой и невредимой

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Пока вся страна активно репостила информацию об исчезновении девушки, она вне всякой опасности находилась в родном селе Хынчештского района, у бабушки и дедушки.

Несколько дней назад в СМИ и социальных сетях появилась информация об исчезновении 21-летней девушки. По словам родственницы пропавшей, она ушла на работу 15 апреля и не вернулась домой. Примечательно, что девушка работает в детском саду №46 в Кишинёве, а последними её видели коллеги. С 15 апреля телефон пропавшей был отключён.

После того, как её сестра опубликовала в социальной сети данную информацию и фотографии, девушка была найдена. Всё это время молодая особа находилась в родном селе, в Леушанах, у бабушки и дедушки. Вскоре она вернулась в Кишинёв, пишет stiri.md.