Забыл про ручник: бендерчанин оказался под колёсами собственного авто (ФОТО)

Забыл про ручник: бендерчанин оказался под колёсами собственного авто (ФОТО)

Несчастный случай произошёл 29 марта в Бендерах. 25-летний мужчина припарковал грузовик марки Renault у обочины, чтобы произвести мелкий ремонт транспортного средства. При этом водитель не зафиксировал ручник тормоза и не выключил бетономешалку.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, машина покатилась вперёд, где был припаркован чужой Mercedes. Водитель Renault попытался запрыгнуть в кабину, чтобы остановить грузовик, но через мгновение его придавило.

Оказавшегося под передними колёсами мужчину авто протянуло несколько метров. Только после столкновения с легковушкой большегруз поменял траекторию движения. Renault переехал бордюр и врезался в рекламный щит, после чего остановился.

Скорую помощь и сотрудников ГАИ вызвал водитель легкового авто. Пострадавшего медики доставили в реанимационное отделение больницы. У мужчины диагностировали перелом ноги, а также внутренние телесные повреждения.

По факту происшествия проводится разбирательство.

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