Забота о самых нуждающихся: по инициативе ПСРМ в медучреждениях страны устанавливают подъемники и лифты для людей с ограниченными возможностями (ВИДЕО)

Забота о самых нуждающихся: по инициативе ПСРМ в медучреждениях страны устанавливают подъемники и лифты для людей с ограниченными возможностями (ВИДЕО)

Специально для них был реконструирован и вход в центральный офис Партии социалистов. 

Об этом на своей странице в соцсети написал депутат ПСРМ Ион Чебан

– В различных учреждениях, в особенности, в медицинских, в последнее время были установлены 20 подъемников и специальных лифтов для людей с ограниченными возможностями в рамках предложенной Партией социалистов программы. Этого мало, но это только начало и это пример того, как уделять больше внимания тем, кто в этом нуждается, – отметил он. 

Чебан также рассказал о том, что в этих целях был реконструирован и вход в центральный офис Партии социалистов – в частности, там уже появился пандус, а в скором времени будут установлены и специальные рельсы.

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