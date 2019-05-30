Забота о самых нуждающихся: по инициативе ПСРМ в медучреждениях страны устанавливают подъемники и лифты для людей с ограниченными возможностями (ВИДЕО)

0

Специально для них был реконструирован и вход в центральный офис Партии социалистов.

Об этом на своей странице в соцсети написал депутат ПСРМ Ион Чебан

– В различных учреждениях, в особенности, в медицинских, в последнее время были установлены 20 подъемников и специальных лифтов для людей с ограниченными возможностями в рамках предложенной Партией социалистов программы. Этого мало, но это только начало и это пример того, как уделять больше внимания тем, кто в этом нуждается, – отметил он.

Чебан также рассказал о том, что в этих целях был реконструирован и вход в центральный офис Партии социалистов – в частности, там уже появился пандус, а в скором времени будут установлены и специальные рельсы.