Забота о городе и горожанах: социалистам удалось вывести инфраструктуру Кишинева на качественно новый уровень

Забота о городе и горожанах – один из приоритетов ПСРМ. Большинство инициатив социалистов в МСК были направлены на развитие городской инфраструктуры, благоустройство парков и скверов и решение проблем пригородов. Что было обещано Ионом Чебаном и его командой, и что удалось реализовать всего за один год – в нашем материале.
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
ЧТО ОБЕЩАЛИ:
Оборудовать 150 дворов детскими игровыми площадками.
ЧТО СДЕЛАЛИ:
Удалось выделить средства для 250 детских площадок в разных секторах Кишинева. 190 уже установлены, 60 в процессе обустройства. В то же время идет модернизация старых игровых площадок.
СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
ЧТО ОБЕЩАЛИ:
150 площадок для спорта и фитнеса.
ЧТО СДЕЛАЛИ
Удалось выделить средства для 150 новых спортивных площадок. 70 из них уже установлены, еще 80 появятся на местах в ближайшее время.
СТАДИОНЫ
ЧТО ОБЕЩАЛИ:
Стадионы в каждом секторе столицы.
ЧТО СДЕЛАЛИ:
Удалось построить 10 многофункциональных стадионов. На Ботанике 3 стадиона, по 2 – в Центре, на Рышкановке и Чеканах, один на Буюканах.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКОВ И СКВЕРОВ
ЧТО ОБЕЩАЛИ:
Инициировать комплексную муниципальную программу по развитию и благоустройству всех парков и скверов Кишинева.
ЧТО СДЕЛАЛИ:
За этот период социалистам удалось выделить финансовые средства на ремонтные работы в парке ”Alunelul” и завершить первый этап его реконструкции. Капитально обновлены пешеходные аллеи, площадью 7800 кв.м, и общественный туалет, создана инфраструктура для людей с ограниченными возможностями. На втором этапе работ, которые запланированы на 2020 год, предусмотрено возведение сцены, художественное освещение и строительство нового фонтана. Также удалось реконструировать и отремонтировать скверы на улицах Албишоара, Мария Драган, у завода “Мезон” и у центра «Кодрянка», а также сквер памяти польского президента Леха Качинского. Было восстановлено освещение, обновлены аллеи и подъездные дороги, установлены скамейки.
ДОЛИНА РОЗ
ЧТО ОБЕЩАЛИ:
Создать инфраструктуру для отдыха и спорта в парке “Долина роз”, восстановить систему освещения, благоустроить территорию.
ЧТО СДЕЛАЛИ:
Ремонтные работы произведены в полном объеме. В дополнении к этому был реконструирован “музыкальный” фонтан у входа в парк. Вместе с коллегами из Мунсовета социалистам удалось открыть в этом парке уникальный многофункциональный спортивный комплекс.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ
ЧТО ОБЕЩАЛИ:
Инициировать муниципальную программу «Благоустроенный двор».
ЧТО СДЕЛАЛИ:
Удалось запустить проект восстановления дворовой инфраструктуры, в рамках которого заасфальтированы подъездные дороги, тротуары, установлены новые бордюры, обновлено освещение. За этот период такие работы были проведены в сотнях дворов Кишинева. Впервые за долгие годы начались работы по ремонту крыш многоквартирных домов, в более чем десяти домах были заменены окна и двери. Также в столичных дворах было установлено 1132 скамейки и 17 беседок.
ПРИГОРОДЫ
ЧТО ОБЕЩАЛИ:
Решать проблему развития пригородов.
ЧТО СДЕЛАЛИ:
Каждому пригороду ежегодно выделяется около 100 млн. леев на различные проекты. Эти деньги используются для освещения, ремонта дорог, систем водоснабжения и канализации, обновления детских садов, школ и домов культуры. Совместно с местными администрациями пригородов социалисты определяют самые насущные проблемы и ищут решения.