Забота о городе и горожанах: социалистам удалось вывести инфраструктуру Кишинева на качественно новый уровень

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Забота о городе и горожанах – один из приоритетов ПСРМ. Большинство инициатив социалистов в МСК были направлены на развитие городской инфраструктуры, благоустройство парков и скверов и решение проблем пригородов. Что было обещано Ионом Чебаном и его командой, и что удалось реализовать всего за один год – в нашем материале.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

ЧТО ОБЕЩАЛИ:

Оборудовать 150 дворов детскими игровыми площадками.

ЧТО СДЕЛАЛИ:

Удалось выделить средства для 250 детских площадок в разных секторах Кишинева. 190 уже установлены, 60 в процессе обустройства. В то же время идет модернизация старых игровых площадок.

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

ЧТО ОБЕЩАЛИ:

150 площадок для спорта и фитнеса.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Удалось выделить средства для 150 новых спортивных площадок. 70 из них уже установлены, еще 80 появятся на местах в ближайшее время.

СТАДИОНЫ

ЧТО ОБЕЩАЛИ:

Стадионы в каждом секторе столицы.

ЧТО СДЕЛАЛИ:

Удалось построить 10 многофункциональных стадионов. На Ботанике 3 стадиона, по 2 – в Центре, на Рышкановке и Чеканах, один на Буюканах.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКОВ И СКВЕРОВ

ЧТО ОБЕЩАЛИ:

Инициировать комплексную муниципальную программу по развитию и благоустройству всех парков и скверов Кишинева.

ЧТО СДЕЛАЛИ:

За этот период социалистам удалось выделить финансовые средства на ремонтные работы в парке ”Alunelul” и завершить первый этап его реконструкции. Капитально обновлены пешеходные аллеи, площадью 7800 кв.м, и общественный туалет, создана инфраструктура для людей с ограниченными возможностями. На втором этапе работ, которые запланированы на 2020 год, предусмотрено возведение сцены, художественное освещение и строительство нового фонтана. Также удалось реконструировать и отремонтировать скверы на улицах Албишоара, Мария Драган, у завода “Мезон” и у центра «Кодрянка», а также сквер памяти польского президента Леха Качинского. Было восстановлено освещение, обновлены аллеи и подъездные дороги, установлены скамейки.

ДОЛИНА РОЗ

ЧТО ОБЕЩАЛИ:

Создать инфраструктуру для отдыха и спорта в парке “Долина роз”, восстановить систему освещения, благоустроить территорию.

ЧТО СДЕЛАЛИ:

Ремонтные работы произведены в полном объеме. В дополнении к этому был реконструирован “музыкальный” фонтан у входа в парк. Вместе с коллегами из Мунсовета социалистам удалось открыть в этом парке уникальный многофункциональный спортивный комплекс.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ

ЧТО ОБЕЩАЛИ:

Инициировать муниципальную программу «Благоустроенный двор».

ЧТО СДЕЛАЛИ:

Удалось запустить проект восстановления дворовой инфраструктуры, в рамках которого заасфальтированы подъездные дороги, тротуары, установлены новые бордюры, обновлено освещение. За этот период такие работы были проведены в сотнях дворов Кишинева. Впервые за долгие годы начались работы по ремонту крыш многоквартирных домов, в более чем десяти домах были заменены окна и двери. Также в столичных дворах было установлено 1132 скамейки и 17 беседок.

ПРИГОРОДЫ

ЧТО ОБЕЩАЛИ:

Решать проблему развития пригородов.

ЧТО СДЕЛАЛИ:

Каждому пригороду ежегодно выделяется около 100 млн. леев на различные проекты. Эти деньги используются для освещения, ремонта дорог, систем водоснабжения и канализации, обновления детских садов, школ и домов культуры. Совместно с местными администрациями пригородов социалисты определяют самые насущные проблемы и ищут решения.