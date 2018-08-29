Забористый проект

О том, как правящая власть боится народа

Действующая демократическая власть, нечестными способами получившая большинство в парламенте, прилагает все усилия, чтобы и в ближайшие четыре года управлять страной.

Всеми неправдами

Сначала она пыталась протащить через парламент одномандатную систему выборов, но, получив отпор, согласилась и на предложенную оппонентами смешанную систему, надеясь, что и при таком раскладе найдутся народные избранники, готовые за определённое вознаграждение или под угрозой оказаться за решёткой примкнуть к их формированию.

Помимо этого, демократы активно взялись реализовывать второпях и без каких-либо долговечных гарантий качества проект по ремонту дорог и несколько социальных программ, пытаясь продемонстрировать народу якобы свою заботу о нём. Народ также пытаются задобрить повышением пенсий, зарплат, налоговыми послаблениями, но очевидно, что всё это замануха и законы в любой момент можно пересмотреть и переписать.

Чтобы успеть пустить пыль в глаза избирателям, правящее большинство в парламенте накануне ухода на летние каникулы проголосовало за проведение выборов в государственный законодательный орган страны не в ноябре 2018, а в феврале 2019 года. Вероятно, надеясь, что за дополнительные три месяца удастся одурачить народ настолько, что он массово отдаст свои голоса за ДПМ.

По разные стороны

Ну а чтобы обезопасить себя от народного гнева, в случае если придётся идти против воли избирателей и партийных оппонентов, правящее большинство решило оградиться от остального мира высоким железным забором. Как раз на днях завершились работы по возведению ограждения вокруг здания парламента. Авторы проекта, предлагая установить решётки, сказали, что эта необходимость назрела после того, как были проанализированы последствия событий 2009 года.

Как стало известно «АиФ в Молдове», на возведение забора высотой в два с половиной метра и установку турникетов из госбюджета было потрачено 5 млн леев. Деньги немалые, но их довольно быстро удалось найти, а вот на повышение зарплат педагогам и другим категориям бюджетников их никогда нет.

В то время как правящее большинство обосновывает появление железного ограждения последствиями событий 2009 года, сами политики, эксперты и представители гражданского общества указывают на его символичность, как бы поставившего по разные стороны баррикад управляющую страной власть и избирателей.

Один решает за всех

По словам депутата от ПКРМ Инны Шупак, «забор и решётки у парламента – это единственное, что эта власть смогла сделать на память о своих девяти годах правления».

Либерал-демократ Мария Чобану не может понять, кому понадобилось возводить этот забор. На своей странице в соцсети она написала, что «бессарабский румын», достигнув власти, ведёт себя так, что просто уму непостижимо. «А если он ещё и вор, то горе на наши головы! Проходила я сегодня позади здания парламента и спрашивала себя: кому нужен был этот забор? Почему нас, парламентариев, не спросили, хотим ли мы быть изолированными от тех, кто нас делегировал в законодательный орган? Одна-единственная личность, страдающая манией величия и ещё чем-то серьёзным, решает за всех. Покемоны из правительства голосуют единогласно за всё, что подготовлено в GBC».

Преследуемая действующей властью и скрывающаяся за границей адвокат Анна Урсаки считает символичным возведение железного забора у здания парламента. «Оставь надежду всяк сюда входящий», – так, по мнению адвоката, следует понимать установку решётки.

Известный журналист Роберт Западинский считает, что железный забор – это «символ нашей страны, которую превращают в резервацию», а лидер общественной ассоциации «Заря – за русский язык» Михаил Ахремцев предложил ещё натянуть колючую проволоку, установить вышки по углам и расставить часовых с собаками. А почему нет? Так же легче творить беззакония.

Анастасия Погодина