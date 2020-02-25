Забор с проходом вместо бетонной стены: решен вопрос у стройки на Микле (ФОТО)

0

По требованию примарии Кишинева рядом со стройкой на улице Вероника Микле были предприняты временные меры безопасности для пешеходов. Так, вместо снесенного ранее высокого бетонного забора, 20 лет перегораживавшего весь тротуар, было установлено металлическое ограждение с обустроенным в нем проходом для людей.

Как сообщил на своей странице в соцсети генпримар столицы Ион Чебан, это решение – временное. Так, сразу после завершения работ на фасаде здания экономический агент уберет забор и обустроит прилегающую территорию.

– 20 лет на проезжей части был бетонный забор, и всё это время проблема не решалась. Причины этому разные, но, на мой взгляд, не было желания. Помимо того, что людям приходилось идти посреди улицы, чтобы обойти забор, из-за него в данной зоне образовывались пробки, – отметил Чебан.

Бетонный забор возле стройки на улице В. Микле был убран на прошлой неделе.