Забомбили звонками

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О феномене заведомо ложных сообщений о взрывных устройствах

Звонки с сообщениями о заложенных бомбах в госучреждениях и частных организациях периодически продолжают поступать в службу спасения 112. Телефонные террористы совершенно не задумываются о том, какие последствия влечёт за собой обманная информация о заминированных объектах.

Страх потеряли

По данным, предоставленным «АиФ в Молдове» Генеральным инспекторатом полиции (ГИП) муниципия Кишинёв, за 4 месяца 2019 года органами уголовного преследования было расследовано 14 случаев сообщений о заложенных бомбах. Все зарегистрированные вызовы оказались ложными.

– Полиция установила четырёх авторов ложных звонков о заложенных бомбах. Среди идентифицированных правонарушителей был один несовершеннолетний, не достигший возраста для уголовного преследования, и трое взрослых мужчин, – отметил сотрудник ГИП Виржилиу Лотка. – Из общего числа ложных вызовов в отношении трёх человек было заведено 13 уголовных дел, из которых 10 инициированы в отношении одного-единственного правонарушителя. Из 13 заведённых уголовных дел 10 были переданы прокурорами с обвинительными заключениями в судебные инстанции.

Засветившийся 10 раз подряд телефонный террорист наверняка порядком поднадоел полиции. Каждый раз он сообщал о якобы заминированном казино на Ботанике. Позже следственные органы установили личности правонарушителей, ими оказались двое мужчин в возрасте 43 и 53 лет. Организатором заведомо ложных вызовов был мужчина возрастом постарше, второй по его указке звонил в полицию. При обысках на квартирах и в машинах правонарушителей были найдены sim-карты, мобильный телефон, с которого звонили, и устройство с одним из записанных сообщений о якобы заложенной бомбе. Несмотря на то что правоохранительные органы при последующих сообщениях о бомбе в казино могли предположить, что очередной звонок – из числа ложных, однако не выехать с проверкой на место не могли. Полиция обязана оперативно реагировать на все поступающие звонки (даже если звонит ребёнок и возникает подозрение в обмане). Чтобы проверить эти сообщения, нужно потратить много времени и средств. На указанный звонившим хулиганом объект выезжают сотрудники полиции, спасатели, кинологи, пожарные, следователи, специалисты спецслужб.

Но помимо того что на эти ложные выезды расходуются немалые средства из госбюджета (как следует из данных ГИП, в зависимости от сложности объекта в среднем тратится от 10 до 30 тыс. леев), материальные убытки несут учреждения и компании, чья деятельность на период работы сапёрно-спасательных служб приостанавливается. Например, в 2018 году в Кишинёве по вине телефонных террористов была приостановлена работа международного аэропорта и перенесены рейсы. На этих объектах убытков миллионы, так как из-за отменённых или задержанных вылетов пассажиры опаздывают на стыковочные рейсы, а значит теряют билеты. В подобных случаях авиаоператоры вынуждены компенсировать стоимость потерянных билетов и задержанных рейсов.

«Если бы у нас поступали так же, как на Западе, где все эти затраты через судебные разбирательства возлагаются на автора ложного вызова, а СМИ активно освещают последствия этих случаев, то даже если данный феномен не исчез бы полностью, желающих побаловаться было бы меньше».

А судьи где?

Если раньше сообщениями о заложенных бомбах баловались столичные телефонные террористы, то в последнее время аналогичные правонарушители стали появляться и в других населённых пунктах Молдовы. И таких заведомо ложных звонков за год набегает до нескольких десятков. Не пугает правонарушителей и ужесточение с 2018 г. законодательства по этой статье.

По словам экс-вице-министра внутренних дел Валентина Зубика, такая тенденция наблюдается не только в Молдове, но и в странах СНГ, на Западе. В Европе, правда, это случается реже. В отличие от западных телефонных террористов, которые сообщают о заложенных бомбах с определённой целью (политическая подоплёка, хакерские атаки), у нас большая часть – хулиганские действия отдельных лиц.

– Тут, в моём видении, важна не столько причина или кто автор этих правонарушений, а важен конечный результат – то, какое наказание понёс правонарушитель! – озабочен В. Зубик. – Дела отправляются в суд. А дальше что? В лучшем случае правонарушителям назначают чисто символический штраф, несравнимый с затратами, которые несут государство, проводя весь комплекс розыскных мероприятий, и компании или организации, вынужденные останавливать на какой-то период рабочий процесс. Если бы у нас поступали так же, как на Западе, где все эти затраты через судебные разбирательства ложатся на автора ложного вызова, а СМИ активно освещают последствия этих случаев, то даже если данный феномен не исчез бы полностью, желающих побаловаться стало бы меньше. Однако у нас такого наказания законодательство не предусматривает.

Пожурили и отпустили

Экс-вице-министр внутренних дел Геннадий Косован считает, что феномен ложных звонков о заложенных бомбах существует потому, что этот вид преступлений относится к менее тяжким и на него чаще всего смотрят сквозь пальцы.

– Обычно телефонным террористам выносят несерьёзные наказания – маленькие сроки или вообще они отделываются лёгким испугом, – комментирует Г. Косован. – Я бы этих граждан обязал выступать в теле- и радиопередачах, в учебных заведениях, чтобы они лично призывали всех не следовать их плохому примеру, так как непременно будут наказаны. Можно сократить в разы данный вид преступления, проводя и профилактические мероприятия.

Уже экс-глава ГИП мун. Кишинёв Александр Пынзарь заверял «АиФ в Молдове», что профилактической работой сотрудники полиции занимаются интенсивно, у них проактивное мышление, поэтому они стараются предупредить серьёзные правонарушения, в том числе предостерегая от заведомо ложных сообщений о заложенных бомбах.

– Инспекторы ГИП систематически проводят в школах тематические лекции. Если раньше говорили в основном о ПДД, вреде наркотиков, то в последнее время стали рассказывать подросткам и о рисках, возникающих при ложных вызовах, – отметил А. Пынзарь. – Каждый раз, когда сотрудники полиции выступают в СМИ, они обращают внимание на два момента: во-первых, что заведомо ложные вызовы преследуются по закону, а, во-вторых, что из-за них государство несёт огромный ущерб. Кроме того, мы публикуем на эту тему информацию как на сайте ГИП, так и на странице в Фейсбуке.

Необходимо приложить максимум усилий, чтобы свести к минимуму число ложных звонков о бомбах. Как считает Г. Косован, сегодняшние шутки с ложными звонками могут сыграть плохую роль, потому что как наши граждане, так и лица, ответственные за те или иные объекты или предприятия, могут не воспринять всерьёз настоящее сообщение о заложенной бомбе. Каждый ложный вызов снижает бдительность специалистов.

КСТАТИ

В РМ подобные шутки телефонных террористов квалифицируются по ст. 281 как «заведомо ложное сообщение о террористическом акте» и наказываются штрафом в размере от 550 до 850 условных единиц (от 27 500 до 42 500 леев), или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

Комментарий

Отрицательный герой

Татьяна Шаповалова, психолог:

– Если говорить о портрете человека, звонящего с ложным сообщением о бомбе, то прежде всего им движет желание совершить нечто такое, что послужит темой для массовой информированности людей и позволит сформироваться некоему образу тайного героя. У них некая мания величия – мол, они сидят за кадром и управляют. Это вписывается в психологический портрет и юноши, и взрослого мужчины, который достиг определённого возраста, но не повзрослел. Среди звонящих – в основном мужчины, чаще всего неудовлетворённые жизнью. А причины шуток молодого поколения, с одной стороны, баловство и безответственность, а с другой – ощущение безнаказанности. Через СМИ всегда передаётся информация о ложных вызовах, но никогда не сообщается о том, какие наказания понесли телефонные хулиганы.

Ещё следует отметить, что сейчас в силу разных причин обостряется неадекватность в обществе. Есть такие агрессивные типажи, которые получают наслаждение от того, что делают кому-то плохо. Звонить люди к тому же могут из чувства мести, зависти, от элементарной невоспитанности и бескультурья. Это психологический вандализм, результаты которого мы наблюдаем в лифтах многоэтажных домов, в парках, где скамейки выбрасывают в озёра, и т. д.

Любовь Чегаровская