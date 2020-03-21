Заболевшая коронавирусом жительница Сынжерей пригласила на день рождения 27 человек (ВИДЕО)

Заболевшая коронавирусом жительница Сынжерей пригласила на день рождения 27 человек (ВИДЕО)

Жительница Сынжерей, у которой подтвердился диагноз, вернулась из Великобритании и вместо карантина устроила день рождения, на который были приглашены 27 человек. Об этом в ходе брифинга рассказала Виорика Думбрэвяну. 

– В настоящее время мы идентифицируем этих людей, применяем режим самоизоляции, следим за ними на дому, – рассказала она.

Напомним, на данный момент число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове пока осталось прежним: 66.

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