Забавы ради: находчивый пациент прихватил с собой в больницу наркотики

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14 августа в дежурную часть поступил звонок от медицинских работников Рыбницкой ЦРБ. Они сообщили о пациенте, который, предположительно в состоянии наркотического опьянения, покинул лечебное учреждение.

Полуобнажённого мужчину, который вел себя неадекватно, заметили и задержали сотрудники автоинспекции. Как выяснилось, 36-летний рыбничанин проходил стационарное лечение в травматологическом отделении. Чтоб скрасить досуг, в больницу он прихватил амфетамин. Свёрток с порошком жёлтого цвета сотрудники милиции обнаружили при осмотре палаты среди личных вещей беглеца. Под одеялом был найден шприц со следами инъекции, пишет mvdpmr.org.

По словам задержанного, в этот раз он превысил дозировку наркотического вещества, что и вызвало неадекватную реакцию. За нарушение больничного режима правонарушителя выписали из лечебного учреждения.

На данный момент проводится разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.