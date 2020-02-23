Забастовка маршрутчиков в Кишиневе: генпримар обратился с важным посланием к гражданам

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В понедельник утром в Кишиневе ожидается забастовка маршрутчиков. В связи с этим генеральный примар Ион Чебан выступил с обращением к гражданам, которые обычно пользуются услугами микроавтобусов.

В частности, во избежание опозданий, он призвал кишиневцев с запасом времени выйти из дома, чтобы добраться на работу или отвезти детей в школы и детские сады.

– Прошу вас передвигаться, по мере возможностей, на троллейбусах и автобусах, единицы которых будут пополнены. Также прошу граждан, которые живут в зонах, где ездят маршрутки и у которых есть собственный транспорт, помочь добраться коллегам и друзьям до центра города или до ближайших остановок, – отметил Чебан.

Генпримар сообщил, что будет предпринят ряд мер для обеспечения общественным транспортом тех зон и кварталов, где будет приостановлено движение маршруток. В частности, будут выпущены дополнительные единицы троллейбусов и автобусов на самые востребованные рейсы микроавтобусов, а частота выхода на линию увеличится.

Чебан также отметил, что аргументы примарии по поводу того, что цена на проезд в маршрутках не может быть увеличена, остаются прежними: местные власти требуют, чтобы маршрутчики подчинялись закону, чтобы они подписали новые контракты о предоставлении своих услуг с муниципалитетом и соблюдали его, а также график движения, чтобы они создали лучшие условия для проезда граждан, и чтобы они согласились на электронный билет.

– Пока всё это не будет выполнено, примария не может согласиться с повышением цены. Кроме того, принятый в декабре 2019 года муниципальный бюджет на 2020 год не предусматривает финансовых источников для субсидирования частных перевозчиков, – добавил он.