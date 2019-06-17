За занавесом обещаний

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О том, как живётся гагаузскому театру

На днях Гагаузский национальный театр имени Диониса Танасоглу вернулся из Башкортостана, где с успехом выступил на VII Международном фестивале тюркоязычных театров «Таганлык». Не успев проститься с Уфой, артисты порадовали юных жителей с. Чишмикиой Вулканештского района и г. Чадыр-Лунги двумя спектаклями на гагаузском языке. Корреспондент «АиФ в Молдове» выяснил, чем живёт этот востребованный актёрский коллектив.

На крыльях «Надежды»

В 1991 году студент третьего курса Кишинёвского института искусств Михаил Константинов в родном городе Чадыр-Лунге создал самодеятельный театр. Для дебюта ребята подготовили миниатюру на гагаузском языке по рассказу писателя Степана Булгара. Номер включили в программу концерта в Чадыр-Лунге, после которого команда Константинова стала знаменитой. В том же году труппа выступила с программой, после показа которой коллектив получил звание Самодеятельного образцового народного театра, который назвали Umut («Надежда»).

– Больше пяти лет мы выступали, не получая за свои спектакли ни копейки, – вспоминает директор Гагаузского национального театра имени Д. Танасоглу Михаил Константинов. – Потом стали обращаться к руководству автономии с просьбой узаконить наше детище, ведь у Гагаузии не было своего театра. Но наши обращения оставались без внимания.

Дорогая помощь

Поддержка появилась, откуда не ждали. Михаил Константинов познакомился с основателем Республиканского музыкально-драматического театра имени Б. П. Хашдеу г. Кагула Виктором Игнатом. Коллега предложил: почему бы гагаузской труппе не стать филиалом их театра… Кагульчане готовились к республиканскому фестивалю, посвящённому писателю Василе Александри. Виктор Игнат посоветовал чадырлунгцам заявить о себе на этом театральном форуме. Он предложил сыграть пьесу «Arvinte şi Pepelea» и взялся её поставить. Текст перевели на гагаузский язык и стали репетировать. Декорации и костюмы к спектаклю изготовили в цехах кагульского театра. Усилия энтузиастов не пропали даром.

Премьера «Arvinte şi Pepelea» состоялась в рамках фестиваля в Доме культуры Чадыр-Лунги, и зал не смог вместить всех желающих. Спектакль закончился под оглушительные аплодисменты публики. Актёр Пётр Келеш, сыгравший роль Арвинте, удостоился награды фестиваля в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Киностудия Moldova-Film записала спектакль и его несколько раз показали по телевидению. Михаила Константинова пригласили в Комрат и сообщили, что руководство автономии даёт добро на создание Гагаузского национального театра имени Михаила Чакира. И в 1997 году он обрёл официальный статус. Временно – пока не построится здание для нового учреждения – актёрскую команду определили в местный Дом культуры, выделив им несколько помещений.

«Гагаузский национальный театр имени Д. Танасоглу больше ценят и поддерживают за границей, нежели у нас в Молдове. В собственной стране он обделён вниманием».

Под марш духового оркестра

За 22 года у гагаузского театра, несмотря на признание и любовь зрителей, так и не появилось своего дома.

– Читкой пьесы мы занимаемся в репетиционной комнате, а для проработки мизансцен в спектакле нам необходима сцена. Но в ДК график репетиций творческих коллективов на этой площадке расписан на недели вперёд. Когда же очередь доходит до актёрской труппы, работать не всегда получается. До недавнего времени в соседнем классе играли на духовых инструментах. Сосредоточиться под звуки марша непросто, – сетует М. Константинов.

Кадры – тоже больной вопрос. Сложно удержать талантливых актёров, заработная плата которых до прошлого года не дотягивала до двух тысяч леев. Только недавно она наконец выросла на 100%. Отсутствует у театра и собственный транспорт для выезда на гастроли. Для поездок приходится арендовать автобус – и эта статья расходов съедает немалую часть бюджета.

Обещанного… 20 лет ждут

Как же руководство автономии поддерживает свой национальный театр, который начальник Главного управления культуры и туризма Гагаузии Марина Семёнова в беседе с корреспондентом «АиФ в Молдове» назвала «проводником культуры, искусства и гагаузского языка»? По словам собеседницы, власти региона всегда старались его поддержать.

– Действительно, самая большая проблема театра – отсутствие специального здания. Под строительство уже выделен участок, есть проект, и руководство автономии в ближайшие четыре года обещало изыскать возможность, чтобы построить в Чадыр-Лунге помещение для театра, – заверила глава управления.

Марина Семёнова затруднилась ответить, во сколько обойдётся строительство – таковых подсчётов пока нет. А проект возведения театрального здания будет осуществляться с привлечением внешних партнёров.

Насчёт кадров тоже намечаются подвижки. Много лет в Комратском госуниверситете не набирались актёрские и режиссёрские группы. В этом году вуз объявил набор и на эти специальности…

Дело на миллион

Михаил Константинов к таким посулам относится скептически. Транспорт театру обещали и первый и второй башкан – но слов своих не сдержали. Третий глава автономии в 2011 году решил создать Гагауз-концерт и перевести детище Константинова под юрисдикцию новой структуры и Гагаузский национальный театр им. Чакира ликвидировал.

От театра избавились, Гагауз-концерт не создали, а актёры вместе с директором остались без работы и средств к существованию. Только в 2012 году хлопотами коллег из других театров республики мэрия Чадыр-Лунги (по решению Народного собрания Гагаузии) выделила труппе мизерный бюджет. Через 10 месяцев финансирование прекратилось и актёры опять осталась ни с чем. Только вмешательство международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ, которой хорошо известно творчество театра из Чадыр-Лунги, вернуло его к жизни. Театр зарегистрировали, выделили бюджет, а в марте 2013 года присвоили имя Диониса Танасоглу. Так гагаузский театр родился во второй раз…

О строительстве здания для театра директор Константинов хлопочет больше двадцати лет. В 1997 году Чадыр-Лунгский горсовет выделил в центре участок под его строительство, но работы всё не начинались и землю продали. Теперешний надел находится на улице Карла Маркса, 25, где некогда стоял летний кинотеатр. Поддержать сооружение национального храма Мельпомены готовы иностранные инвесторы. Для предоставления финансирования необходима проектно-сметная документация, которая обойдётся примерно в один миллион леев, но в бюджете автономии такие средства не заложены… вот уже 20 с лишним лет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Борьба и игра на разрыв аорты

Анжелина Рошка, доктор искусствоведения, профессор, мастер искусств РМ, заведующая кафедрой научных исследований и сценографии Академии музыки, театра и изобразительных искусств:

– Гагаузский национальный театр имени Д. Танасоглу – уникальное явление! Он чудом дожил до своего 20-летия, которое отметил два года назад. Не имея своего здания, находясь в жутких условиях, он умудряется на любой сцене показывать хороший уровень.

С гагаузской труппой я не раз участвовала в различных международных театральных форумах тюркских народов: на «Наврузе» в Казани, где актёры из Чадыр-Лунги замечательно выступили со спектаклем «Женитьба» в постановке Савелия Кёся; в турецком городе Конья, где они показали спектакль «Piatra din casă» по Василе Александри. Директор Чадыр-Лунгского театра Михаил Константинов не только хороший администратор, но и актёр от Бога. Он так играл в спектакле в Конье, что я опасалась, что его со сцены увезёт скорая…

Гагаузы наладили тесное общение с тюркоязычным миром. Они постоянно подпитываются тюркской культурой, с которой этнически близки. При этом тесно взаимодействуют с коллегами из кишинёвских театров, ориентированных на западный вектор. Так что служители Мельпомены из Чадыр-Лунги являются в Молдове своеобразным мостом между восточной и западной культурами. При этом в плане театральной школы они остаются последователями психологической системы Станиславского. И это тоже изюминка гагаузской труппы…

Как-то с театром из Чадыр-Лунги меня пригласили в Анкару на приём в ТЮРКСОЙ. С каким уважением там принимали гагаузских актёров! Сложилось впечатление, что Гагаузский национальный театр имени Д. Танасоглу больше ценят и поддерживают за границей, нежели в Молдове. В собственной стране он обделён вниманием.

Татьяна СОЛОВЬЁВА